Очевидцы сообщили о взрывах над Энгельсом и воздушной тревоге

Mash: очевидцы сообщили о взрывах над Энгельсом и воздушной тревоге

Над Энгельсом Саратовской области слышна воздушная тревога, также очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По предварительной версии, в российском городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

25 декабря военный аэродром в Энгельсе атаковали с беспилотника, тогда от падения обломков дрона погибли трое военнослужащих.

В Минобороны России тогда уточнили, что авиационная техника не получила повреждений. На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Воздушно-космических ВКС России.