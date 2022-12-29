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12:13, 29 декабря 2022Россия

Очевидцы сообщили о взрывах над Энгельсом и воздушной тревоге

Mash: очевидцы сообщили о взрывах над Энгельсом и воздушной тревоге

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Над Энгельсом Саратовской области слышна воздушная тревога, также очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По предварительной версии, в российском городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

25 декабря военный аэродром в Энгельсе атаковали с беспилотника, тогда от падения обломков дрона погибли трое военнослужащих.

В Минобороны России тогда уточнили, что авиационная техника не получила повреждений. На аэродроме в Энгельсе базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Воздушно-космических ВКС России.

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Анна Щербакова
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