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15:02, 29 декабря 2022Россия

Раскрыты подробности инцидента со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил, что система ПВО сбила над Энгельсом БПЛА
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Энгельсом Саратовской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Подробности инцидента раскрыл глава российского региона Роман Бусаргин в Telegram.

Он также сообщил, что в результате падения осколков люди не пострадали. Повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет, уточнил Бусаргин.

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Евгения Куликова
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