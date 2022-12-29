Раскрыты подробности инцидента со сбитым над Энгельсом неопознанным объектом

Саратовский губернатор Бусаргин сообщил, что система ПВО сбила над Энгельсом БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над Энгельсом Саратовской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Подробности инцидента раскрыл глава российского региона Роман Бусаргин в Telegram.

Он также сообщил, что в результате падения осколков люди не пострадали. Повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет, уточнил Бусаргин.

