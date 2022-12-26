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08:58, 26 декабря 2022Россия

Власти подтвердили гибель трех военных при атаке ВСУ в Энгельсе

Роман Бусаргин пообещал оказать помощь семьям военных, погибших при атаке ВСУ в Энгельсе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Трое военнослужащих погибли в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродром в Энгельсе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, подтверждая данные Минобороны России.

Он пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших военных. «По информации Министерства обороны России, на подлете к военному аэродрому в Энгельсе ночью 26 декабря системами ПВО был сбит украинский беспилотник», — написал саратовский губернатор.

Власти российского региона выражают соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, добавил Бусаргин.

Накануне о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе Саратовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) заявило Минобороны России.

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Анна Щербакова
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