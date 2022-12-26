Губернатор Саратовской области прокомментировал сообщения о ЧП в Энгельсе

Саратовский губернатор Бусаргин: силовики проверяют сообщения о ЧП на аэродроме в Энгельсе

Российские силовики проверяют сообщения о чрезвычайном происшествии (ЧП) на военном объекте в городе Энгельс, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, заявил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он напомнил, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, якобы произошедшем в населенном пункте ночью. «Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — прокомментировал политик.

Глава региона опроверг сообщения об эвакуации жителей города. «Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — подчеркнул он.