Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 26 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе

МО России подтвердило гибель трех военных на аэродроме в Энгельсе из-за обломков БПЛА

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Трое военнослужащих погибли на аэродроме в Энгельсе Саратовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

В ведомстве уточнили, что погибшие — военнослужащие технического состава.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, произошедшем в Энгельсе пункте ночью. Он опроверг сообщения об эвакуации жителей города и добавил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
Военный аналитик назвал «чудо-оружие» российских военных против ВСУ
Минобороны рассказало о состоянии самолетов в Энгельсе после атаки дрона ВСУ
Чимаев высказался о возможном бое против чемпиона UFC
Минобороны подтвердило атаку ВСУ на аэродром в Энгельсе
Россиянка посетила курорт на Кубе и описала его фразой «Совок на берегу океана»
В ВКС заявили об освоении всеми экипажами дальней авиации гиперзвуковых ракет
Няня устроилась на работу к блогерам и увидела камеру в неожиданном месте
Россиян предупредили о мошенничестве через умные гаджеты
Назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.