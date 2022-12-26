Губернатор высказался об эвакуации после сообщений о ЧП на военном объекте

Саратовский губернатор Бусаргин опроверг эвакуацию жителей Энгельса после ЧП на объекте

После сообщений о ЧП на военном объекте в Энгельсе эвакуация не проводится. Подобные слухи в своем Telegram-канале опроверг глава Саратовской области Роман Бусаргин.

Бусаргин отметил, что угрозы для гражданского населения нет и добавил, что к распространению подобных слухов причастны другие государства.

«Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — высказался губернатор.

Бусаргин также уточнял, что поступившие сообщения об инциденте уже проверяют силовые структуры.