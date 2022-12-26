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06:18, 26 декабря 2022Россия

В районе аэродрома Энгельс объявили тревогу из-за взрыва

В районе аэродрома Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы и сирена

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы и сирена в районе аэродрома стратегической авиации, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как уточнили источники взрывы и сирена слышны в районе стратегического аэродрома Энгельс. По данным Telegram-канала Baza, звучит система воздушной тревоги. Местные жители сообщают, что был слышан взрыв. По предварительным данным есть пострадавшие.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что силовые структуры проверяют сообщение о ЧП на военном объекте, пишет РИА Новости. «Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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