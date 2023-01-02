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00:11, 2 января 2023Бывший СССР

Подсчитано количество воздушных тревог на Украине в 2022 году

Погранслужба Украины: в 2022 году было объявлено около 14 870 воздушных тревог

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В 2022 году на Украине было объявлено около 14 870 воздушных тревог. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Государственная пограничная служба страны.

Уточняется, что столько раз сирены включались с 24 февраля по 15 декабря. Чаще всего воздушную тревогу объявляли на востоке страны. В Киеве с начала российской спецоперации звучало 638 тревог.

При этом в список вошел российский Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, вошедшие в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, что в результате российских ударов в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры. Всего же, по его словам, украинские власти имеют информацию более чем о 35 тысячах поврежденных объектах. Речь идет в основном о газопроводах, электроподстанциях и мостах.

30 декабря Минобороны России опубликовало кадры массированного удара по инфраструктуре Украины. Видео было показано во время ежедневного брифинга оборонного ведомства. На записи видно, как Вооруженные силы (ВС) России производят пуски ракет морского базирования. Высокоточные ракеты выпущены с кораблей и были направлены на пункты военного управления и объекты энергетики.

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Марина Совина
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