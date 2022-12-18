Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 18 декабря 2022Мир

На Западе указали на катастрофическое положение Киева

FP: просьба президента Зеленского к беженцам говорит о катастрофическом положении Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к украинским беженцам о том, чтобы они не возвращались в страну, говорит о катастрофическом положении Киева с точки зрения экономики и состояния энергетической инфраструктуры. Так состояние дел на Украине с позиции Запада оценил обозреватель Foreign Policy (FP) экономист Адам Туз.

«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление. Прямо сейчас экономическая ситуация на Украине, ее социальное положение, особенно в эту холодную погоду, становится все более и более серьезным. Буквально с каждой неделей», — указал Туз.

По мнению экономиста, важным фактором финансово-экономических проблем государства стали регулярные ракетные удары российских войск, которые вывели из строя около 50 процентов объектов.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс объяснил отсутствие мирных переговоров по Украине нежеланием России вести диалог. По его мнению, именно Москва не готова проводить обсуждение положений, которые были предложены как Киевом, так и его партнерами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности пожара на газовом месторождении в Иркутской области
Россия потребовала от ЦАР расследовать покушение на главу «Русского дома»
Сборная Франции установила антирекорд финала чемпионатов мира
В Приангарье начался пожар на нефтегазоконденсатном месторождении
Назван срок хранения новогодних салатов
На Западе указали на катастрофическое положение Киева
Прокуратура проверит инцидент с падением кирпича на голову 11-летнего россиянина
Более 100 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды
Девушка с акне на лице сделала макияж и обрела внешность Меган Фокс
В российском посольстве оценили состояние директора «Русского дома» в ЦАР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.