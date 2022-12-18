На Западе указали на катастрофическое положение Киева

FP: просьба президента Зеленского к беженцам говорит о катастрофическом положении Украины

Просьба президента Украины Владимира Зеленского к украинским беженцам о том, чтобы они не возвращались в страну, говорит о катастрофическом положении Киева с точки зрения экономики и состояния энергетической инфраструктуры. Так состояние дел на Украине с позиции Запада оценил обозреватель Foreign Policy (FP) экономист Адам Туз.

«Когда страна буквально требует от своих граждан оставаться за границей, потому что она не может предоставить им базовые инфраструктурные услуги дома, это действительно своего рода экзистенциальное заявление. Прямо сейчас экономическая ситуация на Украине, ее социальное положение, особенно в эту холодную погоду, становится все более и более серьезным. Буквально с каждой неделей», — указал Туз.

По мнению экономиста, важным фактором финансово-экономических проблем государства стали регулярные ракетные удары российских войск, которые вывели из строя около 50 процентов объектов.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс объяснил отсутствие мирных переговоров по Украине нежеланием России вести диалог. По его мнению, именно Москва не готова проводить обсуждение положений, которые были предложены как Киевом, так и его партнерами.