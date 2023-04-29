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11:36, 29 апреля 2023Россия

Стало известно об упавшем в Крыму беспилотнике

Mash: беспилотник самолетного типа упал в Красногвардейском районе Крыма

Фото: Telegram-канал Mash

Беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно изданию, упавший дрон имел конструкцию самолетного типа.

Уточняется, что беспилотник упал в двух километрах от села Зерновое. Упавший дрон не нанес никаких повреждений.

Ранее сообщалось об атакованной с беспилотников нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе.

После удара дронов возник пожар, в настоящий момент пожар локализован.

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Марк Леонов
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