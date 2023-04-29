Стало известно об упавшем в Крыму беспилотнике
Mash: беспилотник самолетного типа упал в Красногвардейском районе Крыма
Беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как стало известно изданию, упавший дрон имел конструкцию самолетного типа.
Уточняется, что беспилотник упал в двух километрах от села Зерновое. Упавший дрон не нанес никаких повреждений.
Ранее сообщалось об атакованной с беспилотников нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе.
После удара дронов возник пожар, в настоящий момент пожар локализован.