Стало известно об упавшем в Крыму беспилотнике

Mash: беспилотник самолетного типа упал в Красногвардейском районе Крыма

Беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно изданию, упавший дрон имел конструкцию самолетного типа.

Уточняется, что беспилотник упал в двух километрах от села Зерновое. Упавший дрон не нанес никаких повреждений.

Ранее сообщалось об атакованной с беспилотников нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе.

После удара дронов возник пожар, в настоящий момент пожар локализован.