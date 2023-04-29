Пожар на нефтебазе в Севастополе локализовали

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о локализации пожара на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта локализован. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«В настоящее время пожар фактически локализован», — сказал Развожаев. Глава города уточняет, что при атаке беспилотников повреждены четыре цистерны на объекте. Остальные, по его словам, изолированы.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео.

По словам губернатора, пожар на нефтебазе никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, так как эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции города.