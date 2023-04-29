Власти оценили влияние пожара в Севастополе на снабжение города топливом

Губернатор Севастополя: пожар в Казачьей Бухте не влияет на снабжение города топливом

Пожар на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта никак не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом. Так ситуацию оценил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, его пост появился в Telegram.

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции», — написал губернатор.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Пожар попал на видео.

Как сообщил Развожаев, в результате произошедшего никто не пострадал. Угрозы для гражданских объектов нет. На месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей, также ожидается прибытие пожарного поезда. Пожару присвоен 4 уровень — самый сложный из всех возможных, отметил губернатор.