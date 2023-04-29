Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:59, 29 апреля 2023Россия

Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе показали на видео

Губернатор Михаил Развожаев показал видео горения резервуара с топливом в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал видео пожара на нефтебазе в микрорайоне Казачья Бухта. Кадры он опубликовал в своем Telegram.

Как сообщил Развожаев, в результате произошедшего никто не пострадал. Угрозы для гражданских объектов нет. На месте работают 18 пожарных расчетов и 60 спасателей, также ожидается прибытие пожарного поезда. Пожару присвоен 4 уровень — самый сложный из всех возможных, отметил губернатор. «Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания», — добавил он.

О том, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом, стало известно утром 29 апреля. По предварительной информации, возгорание произошло из-за атаки беспилотника.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сухопутные силы США решили прекратить полеты своей авиации
В России назвали самые редкие вакансии
Массовые приседания в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы» попали на видео
Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе показали на видео
В Испании попросили Минобороны отчитаться о присутствии солдат НАТО на Украине
Российские «Солнцепеки» ударили по опорным пунктам ВСУ
Российскую планирующую бомбу сравнили с американским JDAM
Житель Артемовска обвинил ВСУ в размещении позиций в жилых домах
В туалете британского паба были найдены секретные материалы о подлодке
Российские военные уничтожили украинскую разведгруппу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.