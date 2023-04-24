Взрыв во время отбитой атаки дронов на Севастополь попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом взрыва во время отбитой атаки дронов на Севастополь

Взрыв во время отбитой атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике видно, как в небе разрывается снаряд, а также слышны звуки взрывов.

До этого о предпринятой противником атаке рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он пояснил, что беспилотники заметили вблизи города в ночь на понедельник, 24 апреля.

В результате один дрон был уничтожен, второй взорвался сам, подчеркнул губернатор Севастополя.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.