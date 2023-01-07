В Севастополе сообщили о сбитом беспилотнике

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом над городом беспилотнике

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над городом.

«Силы ПВО сбили БПЛА над Северным молом», — заявил городской глава, добавив, что даже Рождество не стало поводом остановить попытки атаковать Севастополь.

В наступившем 2023 году беспилотники уже несколько раз атаковали российский город. Так, 2 января Развожаев сообщил о двух сбитых дронах за час над морем, 4 января системы ПВО поразили еще два БПЛА в районе аэродрома Бельбек.

До этого 8 декабря корабль Черноморского флота уничтожил беспилотник в море близ города. 6 декабря два беспилотника сбили на большом расстоянии от берега. 23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море.

