Российские ПВО сбили два беспилотника в небе над Севастополем

Глава Севастополя Развожаев заявил, что ПВО сбили два БПЛА в районе аэродрома Бельбек

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в небе над Севастополем. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя уточнил, что беспилотники были сбиты в районе аэродрома Бельбек.

«ПВО сбили два БПЛА над морем (...) Все службы работают в штатном режиме», — заявил он. Развожаев добавил, что беспилотники были сбиты утром, однако не уточнил, во сколько именно.

В декабре Развожаев неоднократно сообщал о сбитых БПЛА в районе Севастополя. Так, 8 декабря корабль Черноморского флота уничтожил беспилотник в море близ города. 6 декабря два беспилотника сбили на большом расстоянии от берега. 23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя.

Последняя на этот момент атака беспилотников была отражена в ночь с 3 на 4 января.