Над Севастополем сбили семь беспилотников

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о семи сбитых над Черным морем беспилотниках

Силы Черноморского флота и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Севастополем семь беспилотников начиная с двух часов ночи 16 января. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что никакие объекты в городе и акватории не пострадали. Он подчеркнул, что беспилотники сбиты над морем.

Пишут что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Губернатор добавил, что оперативные службы Севастополя наготове, продолжается контроль воздушной обстановки.

Беспилотники атакуют Севастополь с поздней ночи

Первое сообщение Развожаева о том, что системы ПВО сбили над бухтой беспилотник, появилось в 01:58 16 января. В 11:29 минут он сообщил о второй атаке и ее отражении системами ПВО, которые сбили беспилотник над морем, когда тот летел по направлению к Бельбеку.

Позже число беспилотников увеличилось до трех, а затем — до семи.

Атаки дронов на Севастополь совершались и раньше

2 января Развожаев сообщил об отражении атаки двух беспилотников, 7 января севастопольский губернатор заявлял, что силы ПВО сбили дрон над Северным молом в Севастопольской бухте.

Утром 20 августа 2022 года БПЛА прилетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. По словам Развожаева, его сбили прямо над штабом — дрон упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия никто не пострадал.

Аналогичные атаки совершались также в декабре и ноябре 2022 года.