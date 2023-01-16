Глава Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник над Севастополем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над морем беспилотник. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении главы региона.

Другие подробности случившегося он не привел. Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками.

Ранее спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов заявил, что угроза Киева взять Крым под огневой контроль является трепом. По его словам, кто может делать — делает, кто не может — угрожает сделать. Константинов также выразил мнение, что в скором времени стоит ожидать перелома в специальной военной операции (СВО).