Системы ПВО сбили беспилотник над Севастополем
Глава Севастополя Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник над Севастополем
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над морем беспилотник. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении главы региона.
Другие подробности случившегося он не привел. Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками.
Ранее спикер Госсовета полуострова Владимир Константинов заявил, что угроза Киева взять Крым под огневой контроль является трепом. По его словам, кто может делать — делает, кто не может — угрожает сделать. Константинов также выразил мнение, что в скором времени стоит ожидать перелома в специальной военной операции (СВО).