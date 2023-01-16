Власти сообщили о продолжающейся атаке беспилотников на Севастополь
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о трех сбитых над морем беспилотникахСюжетРабота систем ПВО:
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отбивать атаку беспилотников в Севостополе. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
По словам губернатора, на данный момент над морем сбиты три дрона. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
Ранее Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник противника, направляющийся в сторону Бельбека. Еще один дрон был уничтожен прошедшей ночью.