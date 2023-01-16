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11:32, 16 января 2023Россия

В Севастополе система ПВО сбила второй за сутки беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о сбитом над морем украинском беспилотнике

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Севастополе. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал губернатор.

Эта атака украинского беспилотника — вторая за сутки. Ночью 16 января системы ПВО также сбили БПЛА над бухтой в Севастополе.

О сбитом беспилотнике власти Севастополя сообщали и 7 января. Тогда БПЛА, по словам Развожаева, был уничтожен над Северным молом.

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Анастасия Шейкина
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