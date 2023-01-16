В Севастополе система ПВО сбила второй за сутки беспилотник

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о сбитом над морем украинском беспилотнике

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Севастополе. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал губернатор.

Эта атака украинского беспилотника — вторая за сутки. Ночью 16 января системы ПВО также сбили БПЛА над бухтой в Севастополе.

О сбитом беспилотнике власти Севастополя сообщали и 7 января. Тогда БПЛА, по словам Развожаева, был уничтожен над Северным молом.