Губернатор Севастополя привел подробности отбитой атаки надводных дронов

Глава Севастополя Развожаев: при попытке атаки морской дрон не вошел в бухту Стрелецкую

При попытке атаки в Севастополе морской дрон не вошел в бухту Стрелецкую и был уничтожен на подходе к ней. Эти подробности отбитой атаки привел в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

«Важный момент: в бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес. (...) Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», — сообщил он.

При этом он отметил, что взрывная волна, образовавшаяся при уничтожении других беспилотников, выбила окна в жилых домах. Городские службы уже работают над восстановлением остекления, а также занимаются подсчетом ущерба.

Также он добавил, что при попытке атаки никто не пострадал.

О предпринятой попытке атаки Развожаев сообщил утором 24 апреля. Он пояснил, что беспилотники заметили вблизи города в ночь с воскресенья на понедельник. Взрыв во время отбитой атаки попал на видео.