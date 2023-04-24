Губернатор Севастополя привел подробности отбитой атаки надводных дронов
При попытке атаки в Севастополе морской дрон не вошел в бухту Стрелецкую и был уничтожен на подходе к ней. Эти подробности отбитой атаки привел в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«Важный момент: в бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес. (...) Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено», — сообщил он.
При этом он отметил, что взрывная волна, образовавшаяся при уничтожении других беспилотников, выбила окна в жилых домах. Городские службы уже работают над восстановлением остекления, а также занимаются подсчетом ущерба.
Также он добавил, что при попытке атаки никто не пострадал.
О предпринятой попытке атаки Развожаев сообщил утором 24 апреля. Он пояснил, что беспилотники заметили вблизи города в ночь с воскресенья на понедельник. Взрыв во время отбитой атаки попал на видео.