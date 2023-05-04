Момент атаки беспилотников на нефтезавод Кубани сняли на видео

В сети появились кадры момента атаки беспилотников на НПЗ Кубани

В сети появились кадры момента атаки беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На видеозаписи сначала слышен шум, затем вдали видна световая вспышка, за который следует громкий звук взрыва.

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани начался в ночь на 4 мая. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника. Известно, что первый дрон не достиг своей цели и упал на территории НПЗ, спустя 20 минут после этого там начался пожар. В результате атаки оказался разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85 процентов солярки, загорелся.

Днем ранее, 3 мая, в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района. Открытое горение там ликвидировали более чем через 12 часов, никто не пострадал. Власти не назвали причины пожара, неофициально сообщалось об атаке беспилотника.

