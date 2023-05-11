В России оценили возможности украинского аналога дрона «Орлан»

Эксперт Дандыкин сообщил, что украинские дроны А1-С «Фурия» используют для разведки

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) А1-С «Фурия» используют для разведки и корректировки артиллерийского огня. Возможности дрона оценил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Неплохой летательный аппарат с ценовой стоимостью порядка 110 тысяч долларов, используется много. Он аналогичен нашему "Орлану-10", который мы тоже используем эффективно в разведывательных целях», — сказал эксперт.

По его словам, аппарат развивает скорость около 100 километров в час. Дандыкин добавил, что «Фурию» используют в боях под Марьинкой.

В состав комплекса «Фурия», который разработали в 2014 году, входит три беспилотника, наземная станция управления, а также дневные и ночные модули полезной нагрузки. Дальность полета дрона составляет около 200 километров.

Ранее стало известно, что в Свердловской области создали беспилотник «Упырь», предназначенный для ударов в глубину фронта. Аппарат может нести гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и незаводские осколочно-фугасные заряды.