Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:55, 18 июля 2025Наука и техника

Армия США получит микроволновые системы уничтожения роя дронов

TWZ: Армия США получит микроволновые системы уничтожения роя дронов Leonidas
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: epirusinc

Армия США получит микроволновые системы уничтожения роя дронов Integrated Fires Protection Capability High-Power Microwave (IFPC-HPM), также известные как Leonidas. Об этом сообщает издание TWZ.

Сумма контракта между Пентагоном и компанией-разработчиком Epirus составляет около 43,6 миллиона долларов. За эти средства производитель поставит две системы IFPC-HPM. Первый комплект Leonidas планируется отгрузить к концу июля, второй — к концу августа.

Микроволновая система противовоздушной обороны IFPC-HPM предназначена для защиты критически важной инфраструктуры в радиусе около километра. Оборудование Leonidas позволяет поражать широкий спектр аппаратов, в том числе рои дронов и малоразмерные низколетящие цели.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В Epirus разрабатывают линейку микроволновых систем ПВО. Среди возможных объектов, которые может прикрывать IFPC-HPM, в компании называют комплекс Patriot.

В октябре 2024 года издание Defense News сообщило, что Корпус морской пехоты США получит противодроновую микроволновую систему Expeditionary Directed Energy Counter-Swarm (ExDECS) разработки компании Eprius.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это не просто мессенджер, а инструмент влияния». WhatsApp может уйти из России. Кто займет его место и что будет с Telegram?

    Джим Керри избавился от особняка в США c многомиллионной скидкой

    В российском регионе спасавшихся от потопа коров эвакуировали

    Продюсер назвала Юрия Мороза подкаблучником и рассказала об отношениях его жены и дочери

    Установлен скрытый вред частого использования соцсетей

    Российский фельдшер-самоучка рассказал подробности о службе на СВО

    Сотрудник ТЦК убил мобилизованного

    Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за уборки

    В Израиле оценили будущее ядерной программы Ирана

    Мерц не нашел времени на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости