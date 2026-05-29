11:51, 29 мая 2026Силовые структуры

Силовик оказался на капоте автомобиля россиянина

В Ингушетии полиция задержала сбившего сотрудника ГИБДД мужчину
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Северная Осетия — Алания водитель затонированного автомобиля ВАЗ-2115 без номеров протащил сотрудника Госавтоинспекции на капоте и скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, водитель проигнорировал требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке. Мужчина попытался скрыться, но сбил полицейского, протащил его несколько метров на капоте машины, а затем уехал в направлении города Назрани.

Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его в Назрани. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Кемеровской области россиянину дали 12 с половиной лет колонии за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Осужденный протащил на капоте пристава и сбил инспектора ГАИ.

