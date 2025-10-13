Силовые структуры
12:15, 13 октября 2025

Россиянин прокатил на капоте пристава и сбил инспектора ГАИ

Сбившему пристава и инспектора жителю Кемеровской области дали 12,6 года колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В Кемеровской области россиянину дали 12 с половиной лет колонии за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 18 октября 2024 года жителю Киселевска не понравилось, что судебный пристав занялся арестом его автомобиля. Мужчина сел за руль и вскоре пристав оказался на капоте. Осужденный катал его пока не попал на глаза сотрудников ГАИ. Полиция остановила нарушителя, но тот попытался скрыться и, двигаясь задним ходом, сбил инспектора. Оба сотрудника получили телесные повреждения.

На период предварительного расследования осужденный был отправлен в СИЗО.

Ранее в Москве водитель грузовика сбил полицейского, чтобы не предъявлять документы.

