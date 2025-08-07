Водитель грузовика сбил московского полицейского после просьбы показать документы

В Москве водитель сбил полицейского, чтобы не предъявлять документы

В Москве задержали водителя за применение насилия в отношении полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 августа подозреваемый ехал на «Газели». Его остановили полицейские и попросили предъявить документы. Водитель не захотел этого делать и нажал на газ, наехав на сотрудника полиции.

Вскоре мужчину задержали. Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее в Тюмени суд дал три года колонии общего режима 22-летнему водителю, который протащил полицейского по асфальту.