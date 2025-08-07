Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:51, 7 августа 2025Силовые структуры

Водитель грузовика сбил московского полицейского после просьбы показать документы

В Москве водитель сбил полицейского, чтобы не предъявлять документы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве задержали водителя за применение насилия в отношении полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 августа подозреваемый ехал на «Газели». Его остановили полицейские и попросили предъявить документы. Водитель не захотел этого делать и нажал на газ, наехав на сотрудника полиции.

Вскоре мужчину задержали. Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее в Тюмени суд дал три года колонии общего режима 22-летнему водителю, который протащил полицейского по асфальту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Акулы приплыли к берегу популярного у россиян курорта Турции и напугали туристов

    В России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

    Священник заявил об исходящей от мигрантов опасности

    Популярный рэпер прервал тур из-за критического состояния новорожденной дочери

    Китайцам стало сложнее продавать технику в России

    Российский фондовый рынок взлетел на геополитическом позитиве

    Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией. Чем закончился этот рейд?

    Возлюбленная Криштиану Роналду показала тело в красном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости