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10:28, 5 августа 2025Силовые структуры

Протащившему полицейского по асфальту россиянину вынесли приговор

В Тюмени суд дал 3 года колонии водителю, протащившему полицейского по асфальту
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Тюмени суд дал три года колонии общего режима 22-летнему водителю, который протащил полицейского по асфальту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

Установлено, что днем 9 мая инспектор ГИБДД остановил на проезжей части автомобиль с тонировкой и потребовал водителя пройти с ним в служебную машину. Молодой человек отказался, после чего нажал на газ. Полицейский ухватился за панель двери, тогда водитель увеличил скорость и ехал так, пока инспектор не упал.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала план подорвать гендиректора оборонного предприятия в Белгороде.

ЖЗЛ
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