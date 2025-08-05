Протащившему полицейского по асфальту россиянину вынесли приговор

В Тюмени суд дал 3 года колонии водителю, протащившему полицейского по асфальту

В Тюмени суд дал три года колонии общего режима 22-летнему водителю, который протащил полицейского по асфальту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

Установлено, что днем 9 мая инспектор ГИБДД остановил на проезжей части автомобиль с тонировкой и потребовал водителя пройти с ним в служебную машину. Молодой человек отказался, после чего нажал на газ. Полицейский ухватился за панель двери, тогда водитель увеличил скорость и ехал так, пока инспектор не упал.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала план подорвать гендиректора оборонного предприятия в Белгороде.