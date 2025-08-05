План подорвать гендиректора оборонного предприятия сорвали в российском регионе

ФСБ задержала мужчину за подготовку убийства гендиректора оборонного предприятия

В Брянской области ФСБ задержала мужчину за подготовку подрыва гендиректора оборонно-промышленного предприятия в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Мужчину подозревают в госизмене. По данным силовиков, он сотрудничал с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций через мессенджер. По заданию куратора россиянин приехал в Трубчевский район Брянской области, чтобы забрать сброшенные с беспилотника взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

Россиянин был пойман на месте.

Ранее сообщалось, что наемники минимум из девяти стран вторглись в Курскую область в составе ВСУ.