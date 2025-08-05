Бастрыкин раскрыл подробности о вторгшихся в Курскую область наемниках

Бастрыкин: Наемники минимум из 9 стран вторглись в Курскую область в составе ВСУ

Иностранные наемники из минимум девяти стран вторгались на территорию Курской области в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, его слова приводит KP.RU.

«Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество», — пояснил глава Следкома.

По его словам, в ходе вторжения украинские войска помимо оружия, выпущенного еще в СССР, использовали немало иностранных вооружений, переданных странами НАТО.

«Это ракетные системы М142 HIMARS. Применялись реактивные системы залпового огня RM-70 "Вампир" чешского производства. Американский армейский тактический ракетный комплекс MGM ATACMS. Британские крылатые ракеты воздушного базирования StormShadow. 155-миллиметровые гаубицы M777 (США) и самоходные артиллерийские установки M109A6 "Паладин"», — перечислил Бастрыкин.

Кроме того, ВСУ использовали в Курской области несколько разновидностей танков, в частности, немецкие Leopard 2, британские Challenger 2 и польские PT-91 TWARDY.

Ранее Бастрыкин рассказал об атаках дронов ВСУ на электроподстанции в Курске. В результате без электричества оставались несколько десятков тысяч человек.