Бастрыкин рассказал об атаках дронов ВСУ на электроподстанции в Курске

Бастрыкин: ВСУ более 10 раз атаковали электроподстанции в Курской области

Военные следователи Следственного комитета России за последнее время зафиксировали свыше 10 атак украинских дронов на электроподстанции и линии электропередачи в Курске и других районах области. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью сайту KP.RU.

Чиновник подчеркнул, что в результате временно прекращалась подача электроэнергии в частные дома и квартиры, где живут несколько десятков тысяч человек.

В ночь на 3 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Почти 100 беспилотников были сбиты в небе семи регионов страны, а также над акваторией Черного моря.