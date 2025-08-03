За ночь над регионами России сбили почти 100 беспилотников ВСУ

Минобороны: За ночь над территорией России сбито 93 БПЛА ВСУ

В ночь на 3 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Почти 100 беспилотников были сбиты в небе семи регионов страны, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов было ликвидировано именно над акваторией Черного моря — 60. Еще 18 БПЛА были сбиты в небе над Воронежской областью, семь — над территорией Белгородской области, три — над территорией Брянской области. Два БПЛА уничтожили над Курской областью, по одному — Над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Таким образом, всего в период с 23:20 мск 2 августа до 05:00 3 августа уничтожено 93 дрона ВСУ.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Воронежскую область пострадали четыре человека.