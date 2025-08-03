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06:25, 3 августа 2025Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область выросло

Гусев: При атаке ВСУ на Воронежскую область пострадали четыре человека
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область в ночь на 3 августа пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех», — написал чиновник. Он отметил, что две женщины были госпитализированы, еще одной оказали помощь на месте. Также пострадал мужчина — с ожогом его доставили в больницу.

Кроме того, в результате пожара был полностью уничтожен один частный дом, еще несколько повреждены. Прочие последствия атаки ВСУ уточняются.

Ранее Гусев сообщал об одном пострадавшем.

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