Губернатор Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ на регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронежскую область. Всего силами противовоздушной обороны было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила женщина. Были возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта», — сообщил чиновник, добавив, что последствия на земле уточняются.
На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, в области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.
Ранее о взрывах в небе над Воронежем сообщал Telegram-канал Shot.