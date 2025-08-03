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02:41, 3 августа 2025Россия

Губернатор Воронежской области раскрыл подробности атаки ВСУ на регион

Губернатор Гусев: В небе над Воронежской областью сбито около 15 БПЛА ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронежскую область. Всего силами противовоздушной обороны было уничтожено 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), рассказал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила женщина. Были возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта», — сообщил чиновник, добавив, что последствия на земле уточняются.

На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы, в области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее о взрывах в небе над Воронежем сообщал Telegram-канал Shot.

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