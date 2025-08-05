В российском регионе в результате атаки БПЛА загорелась подстанция

Слюсарь: В Верхнеталовке при атаке БПЛА загорелась подстанция

В хуторе Верхнеталовка Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелась подстанция. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В данный момент возгорание ликвидировано.

«В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Огонь оперативно потушен. Никто из людей не пострадал», — написал врио губернатора Ростовской области.

Слюсарь уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА в четырех районах области.

Ранее в Минобороны России отчитались об отражении атаки 13 украинских БПЛА самолетного типа за два часа. Дроны сбили над Брянской и Калужской областями.