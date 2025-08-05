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00:35, 5 августа 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 13 украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что атака была отражена в период с 22:00 4 августа по 0:00 5 августа.

По данным оборонного ведомства, 12 БПЛА были сбиты в небе над Брянской областью, еще один дрон поразили в Калужской области. Другие подробности в данный момент не сообщаются.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили пять БПЛА, три из которых были сбиты системой ПВО над территорией Крыма, а еще два — над акваторией Черного моря.

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