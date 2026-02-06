Реклама

Россия
12:06, 6 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали последствие отказа Украины от соглашения с Москвой

Депутат Колесник: Если Украина не примет условия России, она может потерять все
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина может потерять все, если не примет условия России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Большими потерями он пригрозил стране в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон поделился прогнозом. По его мнению, если Украина не примет сделку России в ближайшее время, тогда она рискует потерять Киев и Одессу.

«Он все-таки бывший аналитик ЦРУ, он не владеет информацией на сегодняшний день, поэтому может делать ошибочные выводы. Он в правильном направлении думает, но сильно приуменьшает потери, которые может понести Украина в случае некорректного поведения ее руководства. Украина может потерять все, если она не примет условия России и не придет к какому-то консенсусу, и не сделает какие-то уступки, а они могут быть даже взаимными, но Россия все равно задает тон в этом вопросе», — поделился депутат.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что российские войска могут освободить Одессу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) останутся без возможности удерживать фронт. По его оценке, Украина уже потерпела поражение в военном смысле, а на сегодняшний день продолжает держаться только за счет внешних вливаний.

