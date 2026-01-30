В США в очередной раз заявили о приближении к урегулированию на Украине

Постпред США при НАТО Уитакер: Конфликт на Украине близок к урегулированию

В скором времени конфликт на Украине удастся урегулировать — стороны становятся все ближе к этому результату, сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в беседе с Fox News.

«Мы становимся все ближе и ближе [к урегулированию], работая над техническими и сложными вопросами. Как вы знаете, [спецпосланник американского президента США] Стив Уиткофф сказал, что у нас остался один вопрос, и это территории», — сказал Уитакер.

Он подчеркнул, что стороны уже договорились о гарантиях безопасности, а также об экономических выгодах, которые получит Украина по результатам мирной сделки. При этом ранее помощник президента России Юрий Ушаков отказался утверждать, что соглашению по Украине мешает лишь один вопрос

Это не первый раз, когда в США делают подобное заявление. Так, в начале декабря 2025 года американский лидер Дональд Трамп выражал надежду на то, что договоренности по Украине могут быть достигнуты к Рождеству.