В США заявили о возможной договоренности по Украине «к Рождеству»

FT: Трамп надеется на достижение договоренности по Украине «к Рождеству»

Президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине «к Рождеству», пишет Financial Times (FT).

По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, представители США дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения. Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение сделки «к Рождеству».

«По словам чиновников, Зеленский сообщил послам США, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, как опасается Киев, может подорвать единство Запада, если США пойдут вперед без поддержки Европы», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.

