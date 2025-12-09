В США заявили о возможной договоренности по Украине «к Рождеству»

Президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине «к Рождеству», пишет Financial Times (FT).
По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, представители США дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения. Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение сделки «к Рождеству».
«По словам чиновников, Зеленский сообщил послам США, что ему нужно время для консультаций с другими европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона, которое, как опасается Киев, может подорвать единство Запада, если США пойдут вперед без поддержки Европы», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины.