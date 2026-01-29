Реклама

17:04, 29 января 2026Бывший СССР

Помощник Путина заявил о более чем одном препятствии к соглашению по Украине

Ушаков отказался утверждать, что соглашению по Украине мешает лишь один вопрос
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков отказался утверждать, что соглашению по Украине мешает лишь один вопрос. Его слова приводит Reuters.

28 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного. Речь идет о территориальном аспекте.

«Я так не думаю», — ответил Ушаков на вопрос о действительности наличия лишь одного препятствия на пути к заключению соглашения.

23 и 24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — Абу-Даби — прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Переговоры проходили в закрытом режиме.

