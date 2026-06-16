Блогерша из России рассказала о знакомстве с вратарем сборной Кабо-Верде

Российская блогерша рассказала, что вратарь сборной Кабо-Верде Возинья звал ее на свидание

Российская блогерша и хореограф Валерия Самохатка рассказала о знакомстве с вратарем сборной Кабо-Верде. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Я не смотрю футбол. Как я офигела, когда увидела интервью Возиньи! В 2021 году я была на Кипре, и в это время там отдыхал этот футболист. Писал мне и звал на свидание», — заявила Валерия.

По ее словам, Возинья, выступавший в то время за кипрский клуб АЕЛ, показался ей вежливым и тактичным. Он позвал Валерию на свидание, но оно не состоялось, так как девушке нужно было улетать в Москву.

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Испании в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026. 40-летний Возинья совершил семь сейвов и стал самым возрастным вратарем, которому удалось не пропустить ни одного мяча в своем дебютном матче на чемпионате мира.