Милонов попытался донести до геев свои взгляды на любовь и попал в потасовку

Депутат Госдумы Виталий Милонов принял участие в первомайском шествии в Санкт-Петербурге. В одной из колонн были представители «Открытой России» и ЛГБТ-сообщества, пишет «Фонтанка».

«В какой-то момент Милонов решил войти в середину колонны и попытаться донести присутствующим свои взгляды на однополую любовь», — отмечает издание.

Однако законодателю, который известен как ярый противник людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не удалось это сделать. Под крики «Милонов — позор Петербурга» возникла потасовка. Полицейские оперативно защитили парламентария, который раньше был депутатом петербургского Заксобрания.

Судя по видео, которые распространяются в сети, Милонов несколько раз вступал в подобные перепалки, приводящие к стычкам. Сотрудники правоохранительных органов пытаются его охранять.

«Фонтанка» также передает, что около 10 человек из числа представителей ЛГБТ были задержаны у Аничкова дворца на Невском проспекте. Несколько активистов легли на проезжую часть и притворились мертвыми, при этом один из участников начал посыпать лежащих землей. После этого их и задержала полиция. До этого людей с радужным флагом, которые скандировали лозунг «Кадырова в Гаагу», посадили полицейские машины и увезли.