Первомайская «Монстрация» прошла в Новосибирске

В Новосибирске прошла традиционная первомайская акция под названием «Монстрация». Как сообщает РИА Новости, в ней приняли участие около трех тысяч человек.

«Мероприятие культурно-массовое, вопросов у органов местного самоуправления нет, у полиции тоже нет. Проведено в рамках заявленного уведомления и постановления мэра», — сказал представитель мэрии Сергей Полянский.

В акции приняла участие начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, она шла во главе колонны. Участники шествия, которые прошли по центру Новосибирска от Дома офицеров до театра оперы и балета, держали в руках плакаты с лозунгами типа: «А у вас все дома?», «Космос рухнул», «Вошпрянем», «Куры — не сушки», «Косатки в виде дождя», «Никогда-нибудь» и другие.

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В Новосибирске акция стала традиционной и проводится уже в 14-й раз. В этом году она была впервые включена в план официальных мероприятий празднования Первомая как молодежное шествие.

В прошлом году мэрия Новосибирска не согласовала «Монстрацию», тем не менее в шествии приняли участие не менее двух тысяч человек. Организатор акции художник Артем Лоскутов был задержан и оштрафован на 20 тысяч рублей за проведение несанкционированной акции.