Власти Новосибирска согласовали «Монстрацию»

В Новосибирске согласовали проведение 1 мая шуточного абсурдистского шествия «Монстрация», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организатора акции художника Артема Лоскутова.

Лоскутов отметил, что аналогичные мероприятия параллельно с Новосибирском пройдут еще в 14 городах — от Хабаровска до Праги. В частности, в Украине шествие пройдет в Одессе, в Эстонии — в Тарту.

По словам художника, в ряде городов возникли проблемы с согласованием мероприятия. «В Ярославле Центр "Э" вчера вызвал организаторов за использование портрета космонавта [Валентины] Терешковой на афише ярославской "Монстрации", прокуратура тоже какие-то претензии выскажет», — рассказал Лоскутов.

В Екатеринбурге акция может быть перенесена на 6 мая из-за того, что мэрию лишили полномочий согласовывать шествия. А в Волгограде против «Монстрации» выступили профсоюзы, чьи руководители посчитали, что плакаты участников шествия — не в духе Первомая.

В департаменте культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска отметили, что с этого года «Монстрация» включена в официальный план праздничных мероприятий, и в последующие годы подавать заявку на ее проведение не будет необходимости.

Ранее в апреле мэрия предложила Лоскутову организовать совместное первомайское шествие и принять участие в заседании рабочей группы для уточнения маршрута и деталей мероприятия.

В 2016 году мэрия Новосибирска не согласовала «Монстрацию», тем не менее в шествии приняли участие не менее двух тысяч человек. Лоскутов был задержан и оштрафован на 20 тысяч рублей за проведение несанкционированной акции.

«Монстрация» проводится в Новосибирске с 2004 года. Его участники ежегодно выходят 1 мая с абсурдными лозунгами вроде «Какого числа Первомай?», «Шкаф — это не выход», «Мы это вы», «Система, ты чо такая нервная?», «Империя зла. Империя очень зла!». В первом шествии участвовало всего 80 участников, однако уже в 2014 году на него вышли более четырех тысяч человек.