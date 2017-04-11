Мэрия Новосибирска собралась стать соорганизатором «Монстрации»

Мэрия Новосибирска предложила идеологу «Монстрации», художнику Артему Лоскутову организовать совместное первомайское шествие. Письмо из городской администрации Лоскутов выложил в Twitter во вторник, 11 апреля.

«Предложенная вами концепция мероприятия в виде передвижной выставки — прогулки граждан оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города. Предлагаю вам провести совместное шествие», — говорится в документе за подписью начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой.

Лоскутова пригласили в мэрию принять участие в заседании рабочей группы для уточнения маршрута и деталей мероприятия.

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В 2016-м власти Новосибирска не согласовали шествие «Монстрации», однако оно все равно состоялось. Вечером 1 мая полицейские задержали Лоскутова. Он был оштрафован на 20 тысяч рублей за проведение несанкционированной акции.

Аполитичное шествие «Монстрация» проводится в Новосибирске с 2004 года. Его участники ежегодно выходят 1 мая с абсурдными лозунгами вроде «Какого числа Первомай?», «Шкаф — это не выход», «Мы это вы», «Система, ты чо такая нервная?», «Империя зла. Империя очень зла!».

Первое шествие собрало около 80 участников, а в 2014 году к нему примкнули уже четыре тысячи человек.