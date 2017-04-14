Сафронкова предложили повысить после его резкого выступления в ООН

ЛДПР предложила назначить Владимира Сафронкова постоянным представителем России при ООН после его резкого ответа на выступление представителя Великобритании в международной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии в пятницу, 14 апреля.
Соответствующее предложение либерал-демократы направили в МИД и ООН, отметили в пресс-службе.
«Великолепно, так и нужно делать и не бояться быть еще более жесткими. На Западе понимают только силу», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
12 апреля на заседании Совета Безопасности ООН представитель Великобритании Мэттью Райкрофт обвинил Россию в том, что она поддерживает режим властей Сирии и злоупотребляет правом вето. Сафронков, который занимает пост заместителя постпреда России при ООН, в ответ отметил, что Райкфорт мешает развиваться политическому процессу.
Отмечалось, что российский дипломат обращался к коллеге на ты. Резонанс вызвала обращенная к Райкфорту фраза: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?»
В Кремле тон Сафронкова сочли уместным и подчеркнули, что дискуссии в Совбезе ООН зачастую проходят весьма острые дискуссии. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь отметил, что представители западных стран постоянно позволяют себе оскорбления в адрес Москвы.