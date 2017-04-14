Сафронкова предложили повысить после его резкого выступления в ООН

ЛДПР предложила назначить Владимира Сафронкова постоянным представителем России при ООН после его резкого ответа на выступление представителя Великобритании в международной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии в пятницу, 14 апреля.

Соответствующее предложение либерал-демократы направили в МИД и ООН, отметили в пресс-службе.

«Великолепно, так и нужно делать и не бояться быть еще более жесткими. На Западе понимают только силу», — заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Материалы по теме «Дайте сказать или услышите российские "Грады"» Самые громкие высказывания спикера МИД Марии Захаровой

12 апреля на заседании Совета Безопасности ООН представитель Великобритании Мэттью Райкрофт обвинил Россию в том, что она поддерживает режим властей Сирии и злоупотребляет правом вето. Сафронков, который занимает пост заместителя постпреда России при ООН, в ответ отметил, что Райкфорт мешает развиваться политическому процессу.

Отмечалось, что российский дипломат обращался к коллеге на ты. Резонанс вызвала обращенная к Райкфорту фраза: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?»

В Кремле тон Сафронкова сочли уместным и подчеркнули, что дискуссии в Совбезе ООН зачастую проходят весьма острые дискуссии. Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь отметил, что представители западных стран постоянно позволяют себе оскорбления в адрес Москвы.

