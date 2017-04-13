Кремль одобрил тональность выступления Сафронкова в ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уместным тон выступления заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета Безопасности организации. Его слова в четверг, 13 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ничего оскорбительного сказано не было», — заявил представитель Кремля.

В Совбезе ООН проходят весьма острые дискуссии, и зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений, отметил Песков. «Проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня. И, если приходится, достаточно жестко», — пояснил он.

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Днем ранее российский дипломат резко ответил на заявление представителя Великобритании Мэттью Райкрофта о том, что Россия злоупотребляет правом вето.

Сафронков обвинил британца в том, что он «только и думает» о том, чтобы затруднить усилия по политическому урегулированию в Сирии и привнести в Совбез конфронтацию и враждебность.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. (…) Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

12 апреля на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в сирийской провинции Идлиб.