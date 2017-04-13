Сафронков попросил постпреда Великобритании при ООН «не отводить глаза»

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков ответил на заявление представителя Великобритании Мэттью Райкрофта, сделанное на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

Британец, в частности, сказал, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (сирийских властей — Прим. ред.) и применение химоружия». Он добавил, что Москва «потеряла доверие».

На это Сафронков ответил, что Райкрофт «только и думает о том, чтобы затруднить усилия» специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не позволить развиваться политическому процессу, принести в Свобез ООН конфронтацию и враждебность

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — приводит агентство слова Сафронкова, обращенные к Райкрофту.

Представитель России также отметил, что Райкрофт предъявляет оскорбительные требования к гарантам перемирия в Сирии, По его словам, Лондон «обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке».

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» — цитирует Сафронкова РИА Новости.

Ранее 12 апреля сообщалось, что на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в сирийской провинции Идлиб.