МИД посчитал безответственной версию США о роли Москвы в химатаке в Идлибе

Заявления США о роли России в якобы проведенной сирийскими правительственными силами химической атаке являются безответственными и неконструктивными. Такое мнение в среду, 12 апреля, высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Такие новости, вот эти фейки, заставляют комментировать их в том же русле. Возможно, это именно за океаном знали о готовящейся террористами провокации, поэтому заранее навели прицелы своих крылатых ракет на сирийский аэродром Шайрат?» — отметила Захарова. Также представитель внешнеполитического ведомства призвала к ответственному подходу к решению международных проблем.

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10 апреля сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Москва содействовала войскам президента Сирии Башара Асада. «Русские знали о химическом оружии, потому что они действовали с той же базы», — аргументировал он. В то же время, по информации источника в Белом доме, в разведсообществе США пока нет единой позиции по вопросу, что Россия якобы была в курсе планов, касающихся химической атаки.

Шайрат периодически использовался ВКС России в качестве аэродрома подскока, основная часть авиации размещается на базе Хмеймим. По мнению Пентагона, правительственные силы Сирии осуществили химатаку именно с базы Шайрат.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что лояльные Асаду силы якобы применили химическое оружие в провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 87 человек, более 200 получили ранения. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, однако эти обвинения стали предлогом для совершенного по приказу президента США Дональда Трампа удара крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией.