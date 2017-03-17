СМИ выяснили имя еще одного вероятного преемника Чуркина

Постоянным представителем России при Организации Объединенных Наций (ООН) может стать заместитель главы МИД РФ Сергея Лаврова Василий Небензя. Как пишет в пятницу, 17 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника в российских государственных структурах, в настоящее время его рассматривают как основного кандидата на этот пост.

Собеседники издания объяснили, что важную роль в данном вопросе сыграл тот факт, что до того, как прийти в июне 2013 года на свою нынешнюю должность, Небензя занимал высокие посты в российских представительствах при ООН в Нью-Йорке и Женеве. В системе МИД он с 1983 года.

16 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил изданию, что по вопросу назначения постпреда при ООН «пока никаких решений не принималось».

14 марта РИА Новости, ссылаясь на ряд источников в Госдуме, сообщило, что основным кандидатом в преемники Чуркину называется постпред РФ при НАТО Александр Грушко. Тот призвал не верить слухам, а Песков заявил, что Кремль пока не определился с кандидатурой на этот пост.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля в Вашингтоне накануне своего 65-летия. Временно исполняющим обязанности постпреда был назначение его первый заместитель Петр Ильичев.

Василий Небензя родился в 1962 году, в 1983-м закончил МГИМО. В 1996-2000 годах служил старшим советником постпредства России при ООН в Нью-Йорке, с 2003 по 2006 годы — замдиректора департамента международных организаций МИД, в 2006-2011 — зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве. В 2013 году получил назначение на пост заместителя министра иностранных дел России.